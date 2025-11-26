Schloss Kapfenburg Jahresprogramm: Kulturelle Schatzkiste mit über 80 Events

Mehr als 80 Veranstaltungen aus Klassik, Jazz, Comedy, Rock, Pop, Kunst und Geschichte machen das Jahresprogramm der Stiftung Schloss Kapfenburg 2026 zu einem kulturellen Highlight für Jung und Alt. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich, Schüler:innen, Studierende, Mitglieder des Fördervereins Schloss Kapfenburg und Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten Ermäßigungen für die Reihen Accelerando und Turnaround. Zudem wird nachhaltige Anreise mit der Bahn im Rahmen des Bonusprogramms »bwegtPlus« belohnt.

In der Accelerando-Reihe erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Line-up: Comedy mit Martina Brandl & Martin Rosengarten, ein Klavierkonzert mit Matteo Weber, das baskische Alos Quartet feat. Ivan Alzate, Hornist Felix Klieser sowie das Van Baerle Trio mit Gast Niko Friedrich. Außerdem feiert die Kultveranstaltung »Nacht der Poet:innen« 2026 ihr dreißigjähriges Jubiläum. Neben einem poetischen Menü im Fermata sorgt eine abschließende Party im Bandhaus für festliche Stimmung, begleitet von komischer Literatur mit Jess Jochimsen und Gästen.

Bei den vier Turnaround-Konzerten 2026 gibt es Jazz auf Weltklasse-Niveau: Das Young Stage Förderkonzert im Rahmen der Jazz Lights Oberkochen mit Linus Rebmann Trio und Sals Ensemble, David Helbocks‘ Random Control Trio feat. Fola Dada, das Magnus Mehl Quartett sowie Shuteen Erdenebaatar & Nils Kugelmann stehen auf dem Programm. Parallel finden die Pop-up-Galerien statt: Heidi Hahn, Alfred Bast, das Kollektiv Kreative88 und Michaela Lichtenberg stellen im Bandhaus aus, der Eintritt ist frei.

Das Festival Schloss Kapfenburg verwandelt den Schlosshof ab dem 24. Juli 2026 wieder in eine Open-Air-Location. Highlights sind Konzerte von Mark Forster, Sarah Connor und das Schlossfest mit der Stadtkapelle Lauchheim, WildOne und der Pino Barone Band. Weitere Festival-Acts werden in Kürze bekanntgegeben, und die Veranstaltung verspricht unvergessliche Sommerabende in einzigartiger Wohnzimmeratmosphäre.

Ein buntes Kinderprogramm, darunter »Peter und der Wolf« mit dem Jasper Trio, interaktive Schlossführungen mit Sonja Heinen und den Handpuppen Napoleon & d’Artagnan sowie die Nikolaus-Führungen am 6. Dezember, laden junge Besucher zum Mitmachen ein. Ganzjährig bieten der Ukuleleweg rund ums Schloss und der Naturlehr- und Bewegungspfad Stettberg mit Niederseilgarten lohnende Familienausflüge. Zu den weiteren Sonderveranstaltungen auf Schloss Kapfenburg zählen öffentliche Werkstattkonzerte mit dem Jungen Kammerchor Ostwürttemberg, der Metrum Big Band, der Hornblower Big Band, dem Bandcamp Aalen und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.

Ein besonderes Highlight ist das offene Open-Air-Singen am Tag der Deutschen Einheit im Rahmen von »Deutschland singt«. Ergänzt wird das Programm durch die Reihe »Kultur im Restaurant«: Ob ZeitReise(n), kulinarische Schlossführungen, Wild auf Wein oder Konzerterlebnisse – hier verbinden sich Kulinarik, Wissen, Kunst und Kultur zu einem besonderen Erlebnis. Zahlreiche Veranstaltungen bieten zudem Mitmachaktionen, Workshops und Gespräche mit Künstlern, die das Publikum noch intensiver in kreative Welten eintauchen lassen.

Schloss Kapfenburg, 73466 Lauchheim, alle Infos, Tickets & Termine: www.schloss-kapfenburg.de