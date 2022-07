Schlossfestspiele Zwingenberg: Neustart 2022

Die Schlossfestspiele Zwingenberg hoch über dem Neckar starten in diesem Jahr am Wochenende vom 15. bis 17. Juli mit der Gruppe „MoZuluArt“. Es folgt das 7. Familienfest (17. Juli) und der Galaabend „Musicalnacht unter Sternen“ am 22. Juli, bevor dann das Musical „Rock of Ages“ am 27. Juli startet (täglich bis 31. Juli). Das Musical zählt am Broadway zu den am meist gespielten Stücken und ist gespickt mit Rockhits der 1980er Jahre. Es ist dabei gelungen, fast die komplette Besetzung des Queen-Erfolges „We will rock you“ zu gewinnen. Für Freunde der klassischen Musik wird mit Puccinis „Tosca“ ein Hauptwerk der italienischen Oper vom 5. bis 7. August zwei Stunden Leidenschaft auf die Bühne bringen. Mit Tatjana Charalgina ( als „Tosca“), Sebastiano Lo Medico („Cavaradossi“) und Marco di Sapia („Scarpia“) ist eine Spitzenbesetzung verpflichtet worden.

Schlossfestspiele Zwingenberg am Neckar

Fr. 15. Juli bis So. 7. August, Schloss Zwingenberg

Informationen und Tickets: www.schlossfestspiele-zwingenberg.de.

Mit Brigitte Oelke und Sascha Krebs stehen bei »Rock of Ages« zwei Mitglieder der Besetzung des Queen-Musicalerfolgs »We will rock you« auf der Zwingenberger Bühne.