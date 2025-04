Schlosskonzert: Wendrsonn, 31.05.25

Wendrsonn ist die Schwabenrockband Nummer Eins. Mit ihrem energiegeladenen Folk Rock Crossover haben sie in den vergangenen 20 Jahren ein ganzes Genre wiederbelebt und neue musikalische Standards definiert. Hunderte Konzerte, TV- und Radioauftritte, zigfach ausgezeichnet, sieben CD-Produktionen und mehrere Jahre in Folge unter den Top-50 der SWR1 Hitparade. 2024 gewannen Wendrsonn den Landespreis für Dialekt Baden-Württemberg und wurden in der Laudatio als »überzeugende Botschafter der Mundart« gewürdigt.

Sa. 31. Mai, 19 Uhr, Altes Schloss, Gaildorf, www.gaildorf.de