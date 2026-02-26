Schneeberger & Bakanic Quartett, 07.03.26

Diknu Schneeberger zählt zu den führenden Gitarristen des Gypsy-Swing. Bereits mit 17 sorgte der Wiener mit seinem Debütalbum »Rubina« international für Aufsehen. Gemeinsam mit Akkordeon-Virtuose Christian Bakanic, der nach Jahren im Jazz und in der Kammermusik zur steirischen Harmonika zurückkehrt, entsteht ein spannendes musikalisches Zusammenspiel. Unterstützt von Julian Wohlmuth an der Gitarre und Martin Heinzle am Kontrabass verbindet das Quartett Gypsy-Swing, Balkan-Jazz und neue Volksmusik zu einem mitreißenden »Alpin Swing«. Virtuosität und eingängige Melodien verschmelzen zu einem Abend, der Herz und Ohr gleichermaßen begeistert.

Schneeberger & Bakanic Quartett, Sa. 7. März, 20 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de