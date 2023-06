Schöne Mannheims – Das wird ja immer schöner! Burg Stettenfels

Schöne Mannheims – Das wird ja immer schöner!

Schön – scharf – schräg! Die Schönen Mannheims sind wieder da. Mit voller Wucht und Energie, wild wunderbar witzig und wahnsinnig musikalisch. In ihrer 12-jährigen Karrierezeit haben die Vier schon so einiges erlebt. Fünf Programme, rund 100.000 gefahrene Kilometer auf zwei Kontinenten und quer durch die Republik, hunderte Hotelbetten, 4397 belegte Brötchen und einen halben Gewölbekeller Sekt und unzählbar blankliegende Nerven währen 729 Stunden Stau. In ihrer Unbändigkeit lassen sich die Vollblutmusikerinnen auch heute nicht einem bestimmten Genre zuordnen und überzeugen mit Comedy, Musikkabarett, starken Stimmen und schauspielerischer Glanzleistung. Sie füllen nicht nur die Häuser, sondern vor allem auch die Herzen und Seelen ihrer Zuschauer. In ihrem neuen Programm bearbeiten sie Opern, Schlager, Musical, Pop und Rock, denn nichts ist vor ihnen sicher.

Schöne Mannheims, Do. 27. Juli, 20 Uhr, Burg Stettenfels

Untergruppenbach www.burg-stettenfels.de