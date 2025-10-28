Schöne Mannheims: Glanzstücke!, 10.11.25

Sie sind schön, scharf, schräg, dazu hochmusikalisch – und nervenstark. Letzteres müssen sie auch sein, denn wer sonst spielt all seine Bühnenprogramme parallel? Fünf sind es seit 2011, und manche Glanzstücke sind einfach zu wertvoll, um nur ab und an funkeln und strahlen zu dürfen. Also einmal kräftig geschüttelt und gerührt, das Ergebnis ist ein abenteuerlicher Mix in bester Schöne-Mannheims-Manier: Songs und Comedy, zum Schreien komisch und zum Weinen schön.

Mo. 10. November, 20 Uhr, Engelsaal, Tauberbischofsheim, kv-tbb.de