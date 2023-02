Schottisches Gesangswunder beehrt Stuttgart

Manchmal genügt ein einziger Song, um eine Sensation auszulösen. Genau dies gelang Lewis Capaldi. Als er nach Beendigung des Colleges im Sommer 2017 seinen allerersten selbst geschriebenen Song »Bruises« auf den Online-Musikdiensten hochlud, entwickelte sich das berührende Stück über Nacht zu einer der einflussreichsten Debütsingles des Jahres. Im Anschluss reihte sich bei ihm Erfolg an Erfolg. Seine Musik ist simpel und betont einfach gehalten, geradezu roh, aber ehrlich. Egal, was man sonst so hört und stilistisch bevorzugt, die reine Emotionalität im Songwriting und der atemberaubende Facettenreichtum von Lewis Capaldis Gesang scheinen letztlich jeden zu erreichen und mitzureißen. Einen derart authentischen, zwischen tiefer Melancholie und subtiler Hoffnung changierenden Musiker begegnet man nicht häufig.

Lewis Capaldi

14. März, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart

