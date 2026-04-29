Schreyner: Energiegeladener Hardrock mit Kultstatus, 13.05.26

Mit über 20 Jahren Bühnenerfahrung, mehr als 1.500 Konzerten in Süddeutschland und einer ungebremsten Leidenschaft für Rockmusik steht Schreyner für eine Liveshow, die unter die Haut geht. Acht Musiker der ehemaligen Face-Besetzung – einer der erfolgreichsten Rock-Coverbands der Region – haben sich 2014 unter neuem Namen wieder ihrer ursprünglichen Liebe zum kernigen Hardrock und melodischen Metal zugewandt. Seitdem gilt ihr Motto: »Jeder Song ein Brett«. Ihre Show führt energiegeladen durch die goldene Ära des Rock von den 80ern bis 2000ern und bringt Klassiker von AC/DC, Metallica, Judas Priest, Dio, Accept oder Mötley Crüe auf die Bühne.

Schreyner, Mi. 13. Mai, 21 Uhr, Festzelt bei der Gemeindehalle, Sontheim, sontheim-brenz.de