Schubert-Oktett, 07.02.26

Franziska Hölscher (Foto) und Stephen Waarts an den Violinen, Adrien La Marca an der Viola, Dominik Wagner am Kontrabass, Sebastian Manz an der Klarinette, Theo Plath am Fagott und Felix Klieser am Horn bilden ein Ensemble der Extraklasse. Im Mittelpunkt steht Franz Schuberts Oktett in F-Dur. Ein Meisterwerk, das tragische, idyllische und sehnsuchtsvolle Klangwelten vereint und als ein beliebtes Kammermusikstücke gilt. Vor dem Höhepunkt mit Schuberts Oktett präsentiert das Ensemble im ersten Konzertteil zwei kleinere Werke: das virtuose »Vergebliche Ständchen« von Carl Nielsen für fünf Musiker und das lebendige Streichtrio von Jean Françaix für drei Musiker.

Schubert-Oktett, Sa. 7. Februar, 20 Uhr, Stadthalle Göppingen, kulturkreis-göppingen.de