Schwäbischer Humor im Jubiläumsformat

Mit einem einmaligen Mix aus Comedy und schwäbischem Charme verspricht Dominik »Dodokay« Kuhn einen unvergesslichen Abend. Dodokay erlangte zunächst Bekanntheit auf Plattformen wie YouTube, auf denen er Darth Vader, Barack Obama, den deutschen Bundestag und viele andere prominente Persönlichkeiten das Schwäbische näherbrachte. In »I bin‘s selber« feiert Dodokay sein zehnjähriges Jubiläum live on stage. Die Show verspricht nicht nur brandneue Synchronisationen auf der mitgebrachten Leinwand, sondern bietet auch einen Blick zurück auf die Höhepunkte seiner bisherigen Bühnenkarriere. In seinen Stand-Up-Einlagen beantwortet Dodokay zudem brennende Fragen, die vielleicht bisher niemand gestellt hat: Warum sagen Schwaben meistens das Gegenteil von dem, was sie denken? Wer spricht die ganzen Stimmen in den Videos? »Isch’s d’r Dodokay selber?«

Dodokay, Sa. 10. August, 20 Uhr, Rathausplatz Tamm,

www.livemacher.de