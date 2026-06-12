SchwabenNacht 2026: Die Comedyshow fürs Ländle

Nach zahlreichen ausverkauften Shows im Winter und Frühjahr 25/26 kommt die SchwabenNacht ab Herbst 2026 wieder in die schönsten Hallen des Südwestens. Mit über 20 Terminen quer durchs Ländle heißt es jetzt: schnell die besten Plätze sichern.

Besucherinnen und Besucher können auf einen Abend voller Comedy, Kabarett und Musik freuen, gewürzt mit allem, was das Schwabenland so liebenswert macht: viel Herz, eine ordentliche Portion Schlitzohrigkeit und Pointen, bei denen selbst die Maultaschen vor Lachen im Teller tanzen.

Jede Show ist ein Unikat – spontan, überraschend und immer ein bisschen liebevoll-chaotisch. In wechselnder Besetzung stehen einige der beliebtesten Comedians aus dem wilden Süden auf der Bühne: Die Kächeles, Link Michel, Leibssle, Karl-Heinz Dünnbier, Wolfgang Heyer, Sabine Schief, Schwäbische Erotik, Käthe Kächele und JOINT five.

Von Heilbronn bis Oberschwaben, vom Albtrauf bis in die Landeshauptstadt – überall bringt die SchwabenNacht die schönsten Theater und Stadthallen zum Leuchten und das Publikum zum Lachen. SchwabenNacht – das ist schwäbische Lebensfreude pur!

Die Schwabennacht im Ländle:

Donnerstag, 13.08.26 | Untergruppenbach, Burg Stettenfels

Sonntag, 08.11.26 | Albstadt, Festhalle

Sonntag, 29.11.26 | Wernau, Quadrium

Freitag, 04.12.26 | Kornwestheim, Das K

Freitag, 08.01.27 | Backnang, Bürgerhaus

Samstag, 09.01.27 | Heilbronn, Harmonie

Freitag, 15.01.27 | Sulz, Backsteinbau

Samstag, 23.01.27 | Heidenheim, Konzerthaus

Sonntag, 24.01.27 | Uhingen, Uditorium

Samstag, 30.01.27 | Stuttgart, Liederhalle

Freitag, 05.02.27 | Ludwigsburg, Musikhalle

Samstag, 06.02.27 | Pforzheim, Kulturhaus Osterfeld

Freitag, 26.02.27 | Günzburg, Forum

Freitag, 12.03.27 | Großbottwar, Harzberghalle

Samstag, 17.04.27 | Nürtingen, K3N