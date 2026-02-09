SchwabenNacht, 22.02.26

Wenn draußen die Temperaturen sinken und die ersten Lichterketten leuchten, rückt ein Highlight der kalten Jahreszeit näher: die SchwabenNacht. Seit November ist die erfolgreiche Tour wieder auf Reisen durchs Ländle und bringt beste Laune in den Winter. Unter dem Motto »Comedy aus dem wilden Ländle« erwartet das Publikum ein mitreißender Mix aus Comedy, Kabarett und Musik. Pointierter Humor, charmante Schlitzohrigkeit und liebevolle Alltagsbeobachtungen sorgen für Lachanfälle, bei denen sprichwörtlich selbst die Maultaschen vom Teller hüpfen. In Uhingen sind die Kächeles (Foto), Link Michel, Leibssle und Karl-Heinz Dünnbier am Start.

SchwabenNacht, So. 22. Februar, 18 Uhr, Uditorium, Uhingen, www.uditorium.de