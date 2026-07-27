SchwabenNacht auf Burg Stettenfels (13.8.26)

Die SchwabenNacht bringt beste Laune direkt auf die Burg: Ein Abend voller schwäbischer Comedy, Kabarett und Musik, der Herz und Bauch gleichermaßen trifft. Mit Schlitzohrigkeit, Humor und pointierten Geschichten wird das Ländle in seiner ganzen Verrücktheit gefeiert – so lustig, dass selbst die Maultaschen vom Teller hüpfen könnten. Drei Künstler, drei Stile, ein Ziel: Lachen, bis die Tränen fließen! Die SchwabenNacht auf Burg Stettenfels ist der perfekte Mix aus Wortwitz, Musik, Kabarett und schwäbischer Lebensfreude – ein Abend, der noch lange in Erinnerung bleibt.

Do. 13. August, 20 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach

www.schwabennacht.de