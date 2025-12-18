SchwabenNacht Schwäbisch Hall, 14.03.26

Die wildesten Spaßmacher live für dich auf der Bühne – bei der Comedyshow SchwabenNacht! Jede Show ein Feuerwerk. Jeder Abend ein Ausnahmezustand. Mal laut, mal etwas leiser, mal frech, mal tiefgründig – aber immer bunt wie Konfetti und mit einem Herzen, das im Ländle daheim ist.Schwäbischer Humor ist ein spezieller Fall: zu klug für Klamauk, zu trocken für Karneval – aber genau deshalb unwiderstehlich. Die SchwabenNacht bringt diesen Humor dorthin, wo er hingehört: auf die Bühne. Direkt. Ungefiltert. Und herrlich eigenwillig. Was das Publikum erwartet? Kein Dudel-Entertainment und keine müden Flachwitze, sondern knackige Pointen, klug komponierte Nummern und feinsinnig überzeichnete Szenen aus dem Leben zwischen schwäbischen Linsen, Leistungsdruck und Liebeschaos. Alles im Dialekt – aber so, dass selbst Rei´gschmeckte mitlachen. Mit dabei: bekannte Größen und entdeckungswürdige Originale wie die Kächeles, Link Michel, Sabine Schief, Leibssle, Karl-Heinz Dünnbier, Wolfgang Heyer, JOINT five, die „Schwäbische Erotik“ und Käthe Kächele. Lachen, bis die Tränen fließen! Zuschauer können sich auf einen Abend voller schwäbischer Comedy, Kabarett und Musik freuen – gewürzt mit allem, was das Schwabenland so liebenswert macht: einem Herz voller Humor, einer ordentlichen Portion Schlitzohrigkeit und pointiertem Witz.

Sa. 14. März, Neubau-Saal, Schwäbisch-Hall, www.schwabennacht.de