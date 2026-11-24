Weihnachten rückt näher. Und damit die alljährliche Frage: Was schenkt man Menschen, die eigentlich schon alles haben? Noch ein Paar Socken? Das nächste Parfüm? Oder einen Gutschein für irgendwas, der dann zwei Jahre in der Schublade liegt? Wie wär’s stattdessen mit einem Abend, an dem gemeinsam gelacht wird? Die SchwabenNacht liefert dafür gleich vier gute Gründe auf einer Bühne. Vier Comedy-Acts, vier unterschiedliche Charaktere und ein Abend, an dem der Alltag getrost draußen bleiben darf. Mal temperamentvoll, mal schelmisch, mal wunderbar schräg. Da wird beobachtet, übertrieben, gespottet und gelegentlich herrlich über die Stränge geschlagen. Immer mit einem feinen Gespür für jene kleinen menschlichen Eigenheiten, die uns allen irgendwie verdächtig bekannt vorkommen.

Mit dabei sind die beliebtesten Comedy-Originale des Landes: Die Kächeles, ausgezeichnet mit dem Landespreis für Dialekt, Sebastian-Blau-Preisträger Link Michel sowie Leibssle, Karl-Heinz Dünnbier, Käthe Kächele, Wolfgang Heyer, Sabine Schief, Schwäbische Erotik und JOINT five. Die Besetzung wechselt von Stadt zu Stadt – und mit ihr die Mischung aus Wortwitz, Alltagskomik und einer gehörigen Portion schwäbischem Wahnsinn. Keine Vorstellung gleicht der anderen. Gerade das macht den besonderen Charme der SchwabenNacht aus. Seit 2019 zieht die Comedy-Show fürs Ländle durch Baden-Württemberg und hat inzwischen mehr als 25.000 Menschen zum Lachen gebracht. Die aktuelle Tour ist bereits angelaufen und macht noch bis April 2027 in zahlreichen Städten Station. Beste Gelegenheit also, sich selbst oder anderen eine ordentliche Portion gute Laune zu gönnen. Schwäbisch denken, schwäbisch schenken! Dieses Geschenk braucht weder Geschenkpapier noch einen Platz im Schrank. Nur ein paar Menschen, mit denen man gerne lacht. Denn ein guter Lacher hält schließlich länger als ein Paar gestrickte Socken.

Die Schwabennacht im Ländle:

Sonntag, 29.11.26 | Wernau, Quadrium

Freitag, 04.12.26 | Kornwestheim, Das K

Freitag, 08.01.27 | Backnang, Bürgerhaus

Samstag, 09.01.27 | Heilbronn, Harmonie

Freitag, 15.01.27 | Sulz, Backsteinbau

Samstag, 23.01.27 | Heidenheim, Konzerthaus

Sonntag, 24.01.27 | Uhingen, Uditorium

Samstag, 30.01.27 | Stuttgart, Liederhalle

Freitag, 05.02.27 | Ludwigsburg, Musikhalle

Samstag, 06.02.27 | Pforzheim, Kulturhaus Osterfeld

Freitag, 26.02.27 | Günzburg, Forum

Freitag, 12.03.27 | Großbottwar, Harzberghalle

Samstag, 17.04.27 | Nürtingen, K3N

Tickets zu allen Veranstaltungen gibt es hier