Schwäbische Nacht in Heidenheim

Unter dem Label »Comedy aus dem wilden Ländle« versammelt sich die Crème de la Crème der schwäbischen Comedy. Bei der Comedy-Reihe treten wechselnde schwäbische Stimmungskanonen auf die Bühne und begeistern mit ihren Programmen. In Heidenheim sind am 4. Februar die Kächeles, Leibssle, Schwäbische Erotik und LinkMichel mit von der Partie. Die Kächeles sind eines der erfolgreichsten schwäbischen Bühnen-Duos. Käthe und Karl-Eugen begeistern mit umwerfender Situationskomik und Szenen, die direkt aus dem Leben gegriffen sind. Sie bieten dem Publikum einen Einblick in eine schwäbische Ehe – er gemütlich und am liebsten auf dem Sofa, sie umtriebig und laut. Das Geheimnis ihres Erfolges ist, dass sich das Publikum in ihnen sich selbst, oder zumindest die Nachbarn wiedererkennt. Leibssle wird von Eckhard Grauer dargestellt. Der schwäbische Binnenphilosoph erklärt die Politik und die Welt, analysiert und schwadroniert. Manchmal grotesk, aber immer saukomisch verkörpert Leibssle die schwäbische Bauernschläue. Hinter »Schwäbische Erotik« verbirgt sich Christiane Maschajechi, die die Frage aller Fragen: »Schwäbische Eroddik? Gibt‘s des überhaupt?« mit Augenzwinkern, Stellungsakrobatik und jeder Menge Charme beantwortet. Die Musikkabarettistin singt und inszeniert, aber keine Angst, nach eigener Aussage ist »Eroddik die Balance oberhalb dr Gürtellinie«. Das vierte Highlight an diesem Abend voller schwäbischem Humor ist LinkMichel, der sich selbst als halbblütiger »Fischkopfschwabe« bezeichnet. Er beschreibt sämtliche Skurrilitäten des alltäglichen Lebens und startet dabei einen Angriff auf die Lachmuskulatur des Publikums. Er spielt mit den Erwartungen der Zuschauer und führt sie auf falsche Fährten, um sie am Ende mit den überraschendsten Pointen zu überrumpeln. Die Mixed-Show des Who-is-Who des schwäbischen Kabaretts bietet die Möglichkeit gleich vier schwäbische Hochkaräter an einem Abend zu erleben.

SchwabenNacht Heidenheim

So. 4. Februar, 18 Uhr, Konzerthaus Heidenheim

www.locations-hdh.de