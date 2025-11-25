Schwäbischer Posaunendienst: Adventskonzert, 13.12.25

Der Posaunenchor Enslingen lädt am 13. Dezember zu einem festlichen Adventskonzert mit dem Schwäbischen Posaunendienst in die St. Bricciuskirche Enslingen ein. Unter der Leitung von Christof Schmid, Nachfolger von Hans-Ulrich Nonnenmann (Landesposaunenwart), erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit Werken u. a. von Guilmant, Bach, Schütz, Franck, Crespo und Fernie. Zu den musikalischen Höhepunkten zählen Auszüge aus dem Weihnachtsoratorium und energiegeladene Stücke wie »Peter, go ring them bells«. Besucherinnen und Besucher können bei zwei Gemeindeliedern selbst mit einstimmen. Das Konzert bildet zugleich den feierlichen Abschluss des 70-jährigen Jubiläums des Posaunenchors, der derzeit aus 21 Bläserinnen und Bläsern besteht. Der Posaunenchor ist regelmäßig bei Gottesdiensten, Feierstunden oder auch Geburtstagen präsent.

Sa. 13. Dezember, 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, St. Bricciuskirche, Enslingen, www.untermuenkheim.de