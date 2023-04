Schweizer Rockmusketiere "Krokus" zu Gast in Stuttgart

Krokus stehen seit 1975 für ehrlichen, handgemachten, Powerrock. In knapp 50 Jahren Bandgeschichte überwanden Krokus kurzlebige Trends, heimtückische US-Manager, harte Trennungen, schlechte Deals, zwielichtige Anwälte, Drogen, mieses Fastfood, Disco, Grunge, und jetzt auch noch Covid. Nach über 2000 Konzerten verabschiedeten sich Krokus 2019 von ihren Fans. Aber manchmal kommen die Dinge anders als gedacht. Der Wahnsinn der letzten zwei Jahre hat die Band zum Umdenken gebracht: »Unsere Abschiedstour wurde unterbrochen. Wir wurden durch Corona gestoppt aber auch wachgeküsst. Plötzlich war uns allen klar, dass wir noch genießen wollen was uns am meisten Freude macht und uns jung hält: abrocken - mit unseren Fans. Wir sind Musiker mit Herzblut und Leidenschaft und das ist es, was uns immer noch am Leben hält und glücklich macht! Wir sind bereit für eine weitere Runde.«

Krokus, Mi. 3. Mai, 20 Uhr, LKA Longhorn, Stuttgart

musiccircus.de