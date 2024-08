Science Slam: Bühne frei für die Wissenschaft am 20. November in Tübinge

Beim Science Slam in Tübingen treten Wissenschaftler*innen gegeneinander an und präsentieren ihre Forschungsprojekte in spannenden Kurzvorträgen. Das Ziel ist, ihre Wissenschaft so leicht verständlich und unterhaltsam aufzubereiten, dass auch ein fachfremdes Publikum Spaß an den Themen hat. Ob Physik, Biologie, Geschichte oder Soziologie – alle Disziplinen sind vertreten. Das Besondere daran ist, dass das Publikum, entscheidet, wer den Abend gewinnt. Darum heißt es vorbeikommen und sich von den Präsentationen der Science Slammer*innen begeistern lassen. Hier erlebt man, wie wissenschaftliche Themen spannend und verständlich aufbereitet werden und genießt einen unvergesslichen Abend voller Wissenschaft und Spaß! alh

Science Slam, Mittwoch, 20. November, 20 Uhr, Sparkassen Carré, Tübingen, www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen