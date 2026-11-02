Scorpions Love, Peace & Rock ´n´ Roll Tour 2027

Im Rahmen ihrer Welttournee kommen die SCORPIONS zurück nach Deutschland. Arena-Shows im Mai 2027 in Stuttgart, Dortmund, Frankfurt und München. Tickets ab 4. November 2026, 11.00 Uhr im Online-Presale erhältlich.

Den entscheidenden Impuls für die Rückkehr in deutsche Arenen gab das große Heimspiel zum 60-jährigen Bandjubiläum: Am 5. Juli 2025 feierten die Scorpions unter dem Motto „Coming Home“ in der ausverkauften Heinz von Heiden Arena in Hannover sechs Jahrzehnte Rockgeschichte. (Die ZEIT: „Party mit Feuerwerk!“, Metal Hammer: „Rock Spektakel“, NDR Kultur: „Mitreißendes Rock Konzert“.) Die Begeisterung an diesem Abend und die besondere Verbundenheit zwischen der Band und ihrem Publikum wirken nach. Die Konzerte 2027 werden daran anknüpfen und sind ein Dankeschön an die Fans, die sich weitere Auftritte in Deutschland gewünscht haben.

Neue Aufmerksamkeit erhielt die Musik der Scorpions durch Klaus Meine und Rudolf Schenker, die am 19. Mai 2026 als Special Guests in der VOX-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ zu Gast waren. Die Neuinterpretationen ihrer Songs rückten die Band und ihre Musik erneut in den Mittelpunkt. Nach diesem über allen Maßen erfolgreichen Fernsehabend wuchs der Wunsch der deutschen Fans, die Scorpions wieder auf der Konzertbühne zu erleben.

2027 führt die Welttournee die Band nun auch in vier deutsche Arenen. Damit bekommt die Verbindung zu ihrem heimischen Publikum im nächsten Jahr ein neues Kapitel. Neben weiteren Konzerten ihrer Welttournee in Europa, USA und Mexiko, werden die Scorpions am 12. Mai in Stuttgart (Schleyer-Halle), am 15. Mai in Dortmund (Westfalenhalle), am 19. Mai in Frankfurt (Festhalle) und am 22. Mai in München (Olympiahalle) gastieren.

Tickets für die vier Termine in Deutschland sind ab 4. November 2026, 11.00 Uhr im exklusiven Online-Presale der Ticketanbieter CTS Eventim und myticket erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf startet am 6. November 2026 – 11:00 Uhr.

Veranstaltungsdetails:

▪ Datum: Mittwoch, den 12. Mai 2027

▪ Beginn: 20:00 Uhr

▪ Ort: Schleyer-Halle

▪ Tickets online: c2concerts.de/tickets. eventim . myticket