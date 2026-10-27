Seán Keane in Geislingen, 07.11.26

Seán Keane, bekannt als »The Voice of Ireland«, gastiert erneut in der Rätsche. Der Sänger aus der Grafschaft Galway zählt zu den prägenden Persönlichkeiten der irischen Folk-Szene. Bereits als Teenager gewann er 13 All-Ireland-Medaillen bei renommierten Folkwettbewerben. Bis heute begeistert er mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinem Gespür für traditionelle Balladen. Keanes Musik erzählt von Liebe, Verlust, Schmerz und Hoffnung und lässt die Landschaft und Seele Irlands lebendig werden. Neben seinem ausdrucksstarken Gesang überzeugt er als virtuoser Whistle-Spieler. Sein irischer Charme und feiner Humor machen seine Konzerte zu besonderen Erlebnissen.

Seán Keane, Sa. 7. November, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com