Cooler Südstaaten Jazz von Sean Mason im Bix

Wenn Sean Mason über Musik spricht, kann man hören, wie die Töne zusammenpassen. Die Kadenz seiner Ideen entfaltet sich in bewusstem Tempo, wobei jede Spannung wie eine inspirierte Akkordfolge erkundet und gelöst wird. Geboren und aufgewachsen in Charlotte, North Carolina, begann Sean im späten Alter von 13 Jahren, Klavier zu spielen und brachte sich selbst nach Gehör bei, die Musikstile zu spielen, die ihn am meisten anzogen. Sein Ansatz entwickelte sich schnell zu einer äußerst originellen Sprache. Seans einzigartige Stimme im Jazz ist vom Klang des Südens durchdrungen, was ihm viel Zeit für Groove lässt und gleichzeitig ein Vokabular zeigt, das weit über seine Jahre hinausgeht. Als Bandleader leitet er das Sean Mason Quartet, eine Band, die zusammengestellt wurde, um Seans Originalmusik zu spielen, die als äußerst melodisch und ansteckend beschrieben wurde.

Sean Mason Quartett, Sa. 23. März, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub,

Stuttgart, bix-stuttgart.de