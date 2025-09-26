Sebastian Klussmann: »Merken Sie sich was«, 24.10.25

Der erfolgreiche Jäger der ARD-Show Gefragt – Gejagt, Sebastian Klussmann, verrät bei dieser Abendshow seinen Weg zu einer verbesserten Allgemeinbildung – denn: »Man sollte sein Hirn nicht in die Cloud auslagern.« Wann war eigentlich der Prager Fenstersturz? Wie heißt die Hauptstadt Boliviens? Und wie viele Bit sind eigentlich ein Byte? Allgemeinbildung kann man nie genug haben – und mit ihr zu punkten, klappt überall: ganz gleich ob im Job, beim Eignungstest, im Vorstellungsgespräch oder bei einer Unterhaltung auf der Party. Sebastian Klussmann zeigt, wie man ohne großen Aufwand seinen Wissensschatz einfach und zuverlässig erweitern kann. Doch welche Rolle spielt Allgemeinwissen noch im digitalen Zeitalter, in dem sich Wissen aus aller Welt binnen Sekunden googeln lässt? Und wie kann man sich Wissen nachhaltig aneignen?

Sebastian Klussmann, Fr. 24. Oktober, 19.30 Uhr, Kulturhalle Süßen, www.kulturhalle-suessen.de