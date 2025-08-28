Senay Duzcu: Die türkische Humor-Architektin, 20.09.25

Ein »Drama« – das ist für die rebellisch erfrischende und tiefgehende Comedy-Türkin Senay Duzcu, türkische Stand-Up Comedian, dass sie keine typische Türkin ist. Für ihre Gesellschaft ist das ein Drama! Doch jeder Versuch, ihr den herkömmlichen Stempel aufzudrücken, scheitert: Als Deutsch-Türkin ist sie den Ewiggestrigen »zu modern«, den Jüngeren »zu traditionsgebunden«, den Männern als selbstständige Frau »zu emanzipiert«. Duzcu macht Comedy mit Tiefgang. In ihrem neuesten Programm erzählt sie von ihren Erfahrungen im Alltag und setzt dem Ganzen mit Lebendigkeit das Sahnehäubchen auf. Sie nimmt nicht nur »typische Migrantenthemen« ins Visier, sondern greift so ziemlich alle Themen auf, die die Damenwelt und ganz sicher auch den einen oder anderen Herren der Schöpfung bewegen.

Sie ist eine explosive Mischung und sprengt als Tochter einer klassischen Gastarbeiterfamilie jeden Rahmen. Erst als Sonderschülerin mit Legasthenie und schließlich als Stipendiatin für Hochbegabte, zog Duzcu mit 19 Jahren von zu Hause aus. Nach Zwischenstopps in London und Berkeley in Nordkalifornien kehrte sie als einzige Akademikerin in der Familie mit einem Diplom in Architektur zurück. Trotz aller Widerstände verfolgte sie unbeirrt ihren Weg, mit Humor, Mut und einem unerschütterlichen Glauben an sich selbst.

2007 erhielt sie den Deutsch-Türkischen Freundschaftspreis im Bereich Kultur und gehört seit vielen Jahren zu den besten Comedy-Migrantinnen des Landes. Ihre sehr ungewöhnlichen Geschichten schreibt ihr eigenes reales Leben.

Wer neugierig ist, kann Senay Duzcu in verschiedenen Formaten sehen: Satiregipfel, Ladies Night, Cosmo TV, in den Shows »Kabarett am Minarett« und bei »EINSWEITERgefragt« mit Oliver Schmitz. Einen unvergesslichen Auftritt hatte sie in der Show von Dieter Nuhr.

Senay Duzcu, Sa. 20. September, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com