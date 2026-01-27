Serdar Karibik, 07.02.26

Was kommt nach dem ganz großen Kino? Ganz klar: »Mein Dschungel!« Deutschlands einst lustigster Erzieher Serdar Karibik ist zurück. Er arbeitet zwar nicht mehr in der Kita, hat dafür aber den wohl härtesten Job der Welt übernommen: Vater sein. Und natürlich ist er weiterhin Comedian. Genau dieser Spagat steht im Mittelpunkt seines neuen Programms. »Mein Dschungel« erzählt vom Leben zwischen Windeln, Supermarkt-Kassen und Bühnenlicht. Wie schreibt man Witze, wenn man zwischendurch den Hintern eines anderen Menschen sauber machen muss? Und wie reagiert man, wenn man erkannt wird, während das Kind sich schreiend auf den Boden wirft?

Serdar Karibik, Sa. 7. Februar, 20 Uhr, EWS Arena, Göppingen, www.ews-arena.de