Serdar Karibik in Schwäbisch Gmünd, 17.10.26

Was kommt nach dem ganz großen Kino? Für Serdar Karibik lautet die Antwort: »Mein Dschungel«. Der Comedian, einst als Deutschlands lustigster Erzieher bekannt, hat den Kita-Alltag hinter sich gelassen und sich einer noch größeren Herausforderung gestellt: dem Vatersein. In seinem neuen Programm erzählt Karibik humorvoll vom Spagat zwischen Familienleben und Comedy. Auch sein schwäbisches Alter Ego Dietmar Dieterle darf nicht fehlen. Mit viel Selbstironie und pointierten Alltagsbeobachtungen schwingt sich Serdar Karibik als Comedy-Tarzan durch die Höhen und Tiefen des Familienlebens. Ein Abend über Elternsein, Chaos und jede Menge Lachanfälle.

Serdar Karibik, Sa. 17. Oktober, 20 Uhr, Congress-Centrum, Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd, hoc.events