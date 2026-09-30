20231204_SERDAR_1I3217.jpg

Serdar Somuncu in Heilbronn (29.10.26)

BÜHNE

Zwei Jahre war Ruhe. Zwei Jahre ohne den Hassias. Zwei Jahre, in denen Moral, Anstand und Empathie schamlos regieren durften. Doch jetzt ist Schluss mit dem Kuschelkurs – denn er ist zurück. Und er hasst euch noch immer! Serdar Somuncu schlüpft erneut in die Rolle des selbsternannten Oberhaupts der fiktiven Glaubensgemeinschaft »HASSIAS« – eine Sekte des Spottes, ein Kult der Konfrontation. Mit seinem neuen Kabarettprogramm bringt er das auf die Bühne, was niemand hören will, aber alle verdient haben: Hass. Wut. Wahrheit. Ungefiltert. Denna: »Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung.«

Do. 29. Oktober, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn

konzertbuero-augsburg.de

Tags