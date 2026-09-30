Seven Shots in Reichenbach, 23.10.26

Perfekter Gitarrensound, tiefe Bässe, druckvolle Drums und eine markante Stimme: Seven Shots steht für authentischen Volbeat-Sound und gilt als Europas erfolgreichste Volbeat-Tribute-Band. Nach zehn erfolgreichen Jahren unter dem Namen Voltbeat ist die Gruppe nun offiziell von Volbeat lizenziert und tritt künftig als Seven Shots auf. Am Konzept ändert sich wenig: Die Band bringt den charakteristischen Mix aus Heavy Metal, Rock’n’Roll, Punkrock, Country und Blues auf die Bühne. Dabei treffen harte Gitarrenriffs auf den Sound der 60er-Jahre. Besonders überzeugend ist die Nähe zum Original: Stimme, Klang und Bühnenenergie erinnern verblüffend genau an die dänischen Rocker.

Seven Shots, Fr. 23. Oktober, 21 Uhr, diehalle, Reichenbach, diehalle.de