Shakti & Matze: Lieder, getestet und getüvt, 31.01.26

Auf hunderten Konzert-Abenden in ganz Deutschland haben Shakti und Matze (früher: Mon mari et moi) ihr Publikum auf andere Gedanken gebracht und dabei ihre neuen Lieder einer strengen Prüfung unterzogen. Shakti und Matze singen und erzählen vom Alltag. Das Besondere ist, dass man dieses Mal nicht den Abwasch machen muss und andere aufräumen. Wie gut! Es geht um schnell vergessene gute Vorsätze, das richtige Pink, Sieben-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkernmatratzen, natürlich um die Nachbarn, diesmal sogar um die Liebe und um ein Abschiedslied für Menschen, die noch immer »Tschüssikowski« ­sagen. Umrahmt werden die Lieder von wunderlich-witzigen Erzählungen.

Sa. 31. Januar, 20 Uhr, Gleis 1. Waldenburg, www.gleis1.net