Shalosh: Genreübergreifender Jazz mit emotionaler Kraft, 27.11.25

Shalosh ist ein instrumentales Klaviertrio der aktuellen Generation genreübergreifender Jazzgruppen, das ein breites Publikum in Jazz und anderen Genres anspricht. Ihre Musik ist roh, akustisch und progressiv, überschreitet stilistische Grenzen und lässt sich kaum einordnen. In zehn Jahren spielten sie über 350 Konzerte auf renommierten Bühnen weltweit. Obwohl sie das klassische Trioformat nutzen und tief im Jazz verwurzelt sind, verbinden sie Jazz mit Rock, Klassik, Elektronik sowie afrikanischer und nahöstlicher Musik. SHALOSH schafft so eine einzigartige, faszinierende Mischung. Ihr Ziel ist es, Musik zu machen, die sowohl zugänglich als auch anspruchsvoll ist. Sie fordern sich selbst heraus und öffnen zugleich die Tür für ein breites Publikum, um die Distanz intellektueller Musik zu überwinden. Ihre klangliche Antwort auf den kalten Großstadtdschungel ist emotional und rau.

Shalosh, Do. 27. November, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de