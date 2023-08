Das städtische Citymanagement und der Gewerbeverein Neckarulm laden zum Latenight-Shopping in die Innenstadt ein. Die lange Verkaufsnacht »Shopping-Lights in der City« im Rahmen des ganzjährigen Veranstaltungsformats »Shop’ in Neckarsulm« findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt. Das Programm umfasst eine Modenschau aller Bekleidungsgeschäfte der Innenstadt, guter Live-Musik und ein umfangreiches Streetfood-Angebot mit regionalen Speisen und Getränken. Bei stimmungsvoller Beleuchtung und Mondschein können die Besucherinnen und Besucher die Modenschau der Neckarsulmer Modegeschäfte miterleben und neueste Fashiontrends kennenlernen. Die örtlichen Modegeschäfte präsentieren aktuelle Herbst- und Winterkollektionen. Für musikalische Unterhaltung sorgen regionale Bands die gute Livemusik anbieten.

Fr. 6. Oktober, 18 bis 22:30 Uhr, rund um den Marktplatz und Marktstraße, Neckarsulm, www.neckarsulm.de