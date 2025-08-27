Shop‘ in Neckarsulm – Shopping-Lights in der City (10.10.25)

Bei der langen Einkaufsnacht »Shopping-Lights in der City« in der Neckarsulmer Innenstadt können Kunden und Besucher in stimmungsvollem Ambiente und aller Ruhe bummeln und einkaufen. Zu dieser Aktion laden das städtische Citymanagement und der Gewerbeverein Neckarulm Besucherinnen und Besucher aus nah und fern herzlich ein. Die lange Einkaufsnacht findet zum sechsten Mal im Rahmen des ganzjährigen Veranstaltungsformats „Shop’ in Neckarsulm“ rund um den Marktplatz in der Fußgängerzone statt. Begleitet wird das Shopping-Erlebnis von einem glanzvollen Rahmenprogramm mit Modenschau, Live-Musik, regionalem Streetfood, Weinausschank und einem spektakulären Beleuchtungskonzept der Heilbronner Firma airLIGHT.

Bei stimmungsvoller Beleuchtung und Mondschein können die Besucherinnen und Besucher Modenschauen der Neckarsulmer Modegeschäfte miterleben und neueste Fashiontrends kennenlernen. Live-Musik begleitet die Kundinnen und Kunden beim abendlichen Flanieren in der Marktstraße. Auch das kulinarische Angebot lässt keine Wünsche offen. »Die Besucher kommen voll auf ihre Kosten und können aus einem großen Angebot von Speisen und Getränken wählen«, verspricht Citymanager Daniel Bürkle. Zur Auswahl stehen deutsche, schwäbische und internationale Spezialitäten sowie vegetarische und vegane Speisen. Die gastronomischen Betriebe in der Innenstadt ergänzen das Angebot und bewirten die Gäste gerne mit Speisen und Getränken.

Fr. 10. Oktober, 17 bis 22 Uhr, Innenstadt, Neckarsulm, www.neckarsulm.de