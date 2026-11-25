Mit »Under the Same Stars« präsentieren die mongolische Pianistin und Komponistin Shuteen Erdenebaatar und der deutsche Bassist und Klarinettist Nils Kugelmann ein gemeinsames musikalisches Projekt. Beide zählen zu den prägenden jungen Stimmen des europäischen Jazz; Erdenebaatar wurde mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet. Aus einer persönlichen Begegnung entwickelte sich ein intensiver musikalischer Dialog. Erdenebaatars facettenreiches Klavierspiel trifft auf die ungewöhnlichen Klangfarben von Kugelmanns Kontra-Alt-Klarinette. Gemeinsam erschaffen die beiden eine vielschichtige Klangwelt, in der sich Elemente aus Jazz, Klassik und Filmmusik verbinden.

Shuteen Erdenebaatar & Nils Kugelmann, Fr. 4. Dezember, 20 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de