SideStreet Blues in Geislingen

Angetrieben von der Präsenz des texanischen Frontmans Michael Marzett mit seiner tollen Bluesstimme ist die Spielfreude bei den Konzerten von SideStreet Blues zu spüren – die Wahrheit liegt eben im Blues. Das kraftvolle Gitarrenspiel von Achim Behr und die flinken Finger von Albrecht Reiber an den Keyboards bahnen sich ungestreift den Weg ins Ohr. Die Rhythmusgruppe mit Ralf Baumann am Bass und Matze Haug an den Drums hält den »Laden« zusammen. Sie stehen für Blues-Rock, klassischen Blues und Southern Rock. Die Protagonisten kennt man zwar (z.B. Joe Bonamassa, Eric Clapton, Henrik Freischlader, Gov’t Mule oder Keb‘ Mo‘), doch gespielt werden nicht zwangsläufig die Gassenhauer. Es sind diese kleinen Perlen, die man eher in einer Nebenstraße hört und die zum erdigen Sound der Band passen – eben SideStreet Blues. Songs, die ihren Weg direkt aus den Boxen in die Herzen des Publikums finden sollen.

Sa. 15. Juni, 19 Uhr, RätscheGarten, Geislingen, www.raetsche.com