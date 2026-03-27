Sieben Sprachen, ein Klang: Das Barbican Quartet, 14.04.26

Vier Nationen, sieben Sprachen und eine gemeinsame Leidenschaft: das Barbican Quartet aus London vereint musikalische Vielfalt auf höchstem Niveau. Die Geigerinnen Amarins Wierdsma und Kate Maloney, Bratscher Christoph Slenczka sowie Cellistin Yoanna Prodanova fanden über ihre Begeisterung für Kammermusik zusammen. Der Name »Barbican« steht dabei sowohl für Schutzraum und künstlerische Entwicklung als auch für die enge Verbindung zum Londoner Barbican Centre, Ort ihres Gründungskonzerts. Inzwischen gastiert das Quartett europaweit, tourte bereits durch die USA und ist bestens gerüstet für eine internationale Karriere.

Barbican Quartet, Di. 14. April, 20 Uhr, Stadthalle Göppingen, kulturkreis-göppingen.de