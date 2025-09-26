Siggi Schwarz & Friends live im Lokschuppen, 18.10.25

Der Heidenheimer Gitarrist Siggi Schwarz ist bekannt für seine musikalischen Projekte mit nationalen und internationalen Rockgrößen. Seit einigen Jahren veranstaltet er mit großer Leidenschaft regelmäßig Konzerte im Heidenheimer Lokschuppen – mit Stars, Legenden und beeindruckender Live-Energie. Am Samstag, 18. Oktober kehrt er mit einem besonderen Abend zurück: Gemeinsam mit seiner Band und hochkarätigen Gästen wie Inga Rumpf, Andreas Kümmert und Frank Diez präsentiert er ein abwechslungsreiches Programm aus Klassikern, Eigenkompositionen und großen Rock-, Soul- und Bluesmomenten. Für Siggi Schwarz geht ein Herzenswunsch in Erfüllung: Bereits 1972 kaufte er sich das Live-Doppelalbum von Frumpy – nun steht er mit deren Sängerin Inga Rumpf, der »deutschen Kultstimme Nr. 1«, selbst auf der Bühne. Rumpf wurde in den 1970er-Jahren mit Frumpy und Atlantis zur Rocklegende, ihre markante Stimme wurde gefeiert.

In ihrer Karriere arbeitete Rumpf u. a. mit B.B. King, Keith Richards, Ron Wood, Aerosmith, Lionel Richie und schrieb sogar für Tina Turner. Bereits 1969 war sie mit Udo Lindenberg in Heidenheim zu sehen – nun kehrt sie zurück. An ihrer Seite: Gitarrenlegende Frank Diez, langjähriger Wegbegleiter von Peter Maffay, mit dem er über 20 Alben einspielte und weltweit über 50 Millionen Tonträger verkaufte. Er war Gründungsmitglied der Maffay Band und spielte bereits mit Jimi Hendrix – als einziger deutscher Musiker. Ein weiteres Highlight ist Andreas Kümmert, 2013 gewann er The Voice of Germany. Seine ausdrucksstarke Soul- und Bluesstimme begeistert deutschlandweit – auch in Heidenheim. Songs wie »Rocket Man« von Elton John sorgen regelmäßig für Gänsehaut. Ein hochkarätiger Abend mit handgemachter Musik, legendären Stimmen und echten Geschichten – live im Lokschuppen Heidenheim.

Siggi Schwarz & Friends, Sa. 18. Oktober, 20 Uhr, Lokschuppen, Heidenheim, www.siggi-schwarz.de