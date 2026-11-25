Wenn Siggi Schwarz zum Christmas Rock einlädt, ist ein Abend voller musikalischer Energie und Überraschungen angesagt. Am Samstag, 19. Dezember, verwandelt sich der Heidenheimer Lokschuppen wieder in eine große Rockbühne. Der Gitarrist und Veranstalter präsentiert gemeinsam mit seiner X-Mas Rock Allstar Band eine hochkarätig besetzte Weihnachts-Rockparty, die mit bekannten Stimmen, virtuosen Musikern und einer abwechslungsreichen Songauswahl aufwartet.

Im Mittelpunkt des Abends steht Siggi Schwarz an der Gitarre. An seiner Seite sorgt eine illustre Gästeschar für musikalische Vielfalt: Mit dabei sind der renommierte Saxofonist Lee Mayall und Stefan Kauffmann, ehemaliger Gitarrist der Heavy-Metal-Band Stormwitch. Für die Gesangsparts stehen Tom Cròel, Dave Schaefer, Iris Trevisan, Rebecca Wick und Jörg Stockinger auf der Bühne. Eine große Rhythmusgruppe mit mehreren Gitarristen, Keyboardern, Bassisten und gleich zwei Schlagzeugern bildet das musikalische Fundament. Das Ergebnis soll ein kraftvoller Sound mit sattem Groove werden.

Das Repertoire reicht von Rockklassikern über Pop-Hits bis hin zu Soul- und Funknummern. Neben bekannten musikalischen Höhepunkten dürfen sich die Besucher auch auf eine neue Songauswahl und besondere Gastauftritte freuen. Die Mischung aus unterschiedlichen Stimmen, Instrumenten und musikalischen Stilrichtungen macht den besonderen Charakter des Christmas Rock aus. Im Mittelpunkt steht dabei nicht ein einzelner Künstler, sondern das gemeinsame Musizieren und die Freude an handgemachter Livemusik.

Dass Siggi Schwarz für ein solches Format die passenden musikalischen Weggefährten zusammenbringt, überrascht kaum. Seit den 1970er-Jahren steht der Heidenheimer auf der Bühne. Seine Karriere führte ihn über die Bands Bluespilz, Split und VIP zu einer Zusammenarbeit mit zahlreichen internationalen Größen. 1987 gewann er mit VIP den Marlboro Music Award als beste deutsche Rockband unter mehr als 1.200 Teilnehmern. Später arbeitete er unter anderem mit Michael Schenker, Chris Thompson, Chris Norman, Mungo Jerry und Steve Lukather zusammen. Auch als Produzent machte sich Schwarz einen Namen. Er verantwortete Produktionen mit namhaften Musikern, veröffentlichte eigene Alben und stand als Support bei Konzerten von Santana, The Who, ZZ Top, John Mayall und den Scorpions auf der Bühne.

Mit dem Christmas Rock setzt Siggi Schwarz diese musikalische Leidenschaft fort und bringt zahlreiche Künstlerpersönlichkeiten auf einer Bühne zusammen. Der Lokschuppen wird damit erneut zum Treffpunkt für Rockfans, die das Jahr mit kraftvollen Gitarren, großen Stimmen und jeder Menge Spielfreude ausklingen lassen möchten.

Siggi Schwarz – Kurzbiografie

Seit den 1970er-Jahren: Erfolgreicher deutscher Rockgitarrist mit virtuosem Gitarrenspiel und über fünf Jahrzehnten Bühnenerfahrung.

1987: Gewinn des Marlboro Music Awards mit seiner Band VIP als beste deutsche Rockband unter 1.236 Teilnehmern

1990: Gründung des eigenen Plattenlabels und Musikverlags »Schwarz Music«

2011: Vertrag mit Sony Music und Veröffentlichung des Albums »A Tribute to Gary Moore«

2015: 40-jähriges Bühnenjubiläum mit rund 2.500 Auftritten vor mehr als einer Million Zuschauern. Bis heute aktiv als Gitarrist, Musikproduzent und Konzertveranstalter, unter anderem mit dem Heidenheimer X-mas Rock

Siggi Schwarz X-Mas Rock, Sa. 19. Dezember, 20 Uhr, Lokschuppen, Heidenheim, alle Infos: siggi-schwarz.de

Tickets: an allen bekannten VVKs Stellen, Stadtinfo, im HZ Ticketshop, Activ Reisen,Giengen Süßmuth und auf reservix.de