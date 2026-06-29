Siggi Schwarz Sommer: Gitarrenlegende interpretiert Santana und Moore

Mit gleich zwei eindrucksvollen Tribute-Programmen widmet sich die deutsche Gitarrenlegende Siggi Schwarz in diesem Sommer zwei Ikonen der Rockgeschichte: Carlos Santana und Gary Moore.

In »The Music of Santana« lässt Schwarz gemeinsam mit seiner hochkarätigen Band den unverwechselbaren Sound des Latin-Rock-Pioniers wiederaufleben. Die Musik von Santana prägt seit Jahrzehnten Generationen – mit kraftvollen Grooves, eingängigen Melodien und einem positiven Spirit, der sofort mitreißt. Klassiker wie »Black Magic Woman«, »Oye Como Va«, »Jingo«, »Evil Ways«, »Samba Pa Ti«, »Maria, Maria«, »Corazon Espinado« oder »Smooth« haben längst Kultstatus erreicht. Genau dieses Lebensgefühl transportiert Schwarz mit beeindruckender Spielfreude auf die Bühne. Seine persönliche Verbindung zu Santana reicht bis in die frühen Jahre zurück, als ihn das Album »Abraxas« nachhaltig prägte. Später begegneten sich beide Künstler auch persönlich auf der Bühne. In seinem Tribute-Programm zeigt Schwarz die stilistische Vielfalt der Santana-Musik – von Latin-Rock über afrikanische Rhythmen und Reggae bis hin zu Pop- und Hip-Hop-Einflüssen. Im Mittelpunkt steht dabei stets sein gefühlvolles und zugleich virtuoses Gitarrenspiel, mit dem er den charakteristischen Sound Santanas interpretiert und zugleich eine eigene Handschrift einbringt. Das Publikum erwartet ein Abend voller Energie.

Auch dem irischen Ausnahmegitarristen Gary Moore widmet Siggi Schwarz ein eigenes Tribute-Programm. Moore, der als Mitglied von Thin Lizzy sowie mit Solo-Hits wie »Out in the Fields« oder »Over the Hills and Far Away« bekannt wurde, zählt zu den prägendsten Gitarristen der Rockgeschichte. Ab Ende der 1980er-Jahre wandte er sich verstärkt dem Blues zu und feierte mit »Still Got the Blues«weltweite Erfolge, die dem Genre neue Popularität verschafften. Siggi Schwarz verbindet mit Gary Moore nicht nur musikalische Bewunderung, sondern auch persönliche Begegnungen. Moore wurde zu einer der wichtigsten Inspirationsquellen in Schwarz’ eigenem künstlerischen Werdegang. Nach dessen Tod im Jahr 2011 produzierte Schwarz gemeinsam mit ehemaligen Weggefährten Moores ein international beachtetes Tribute-Album, das bei Sony Music erschien. In seinem Gary-Moore-Programm interpretiert Schwarz mit seiner Band die Werke des irischen Gitarristen auf eindrucksvolle Weise. Auch hier steht seine ausdrucksstarke Gitarre im Mittelpunkt – ein Spiel, das das emotionale und kraftvolle Wesen von Moores Musik authentisch einfängt und zugleich neue Akzente setzt.

Mit beiden Tribute-Shows beweist Siggi Schwarz eindrucksvoll seine Fähigkeit, musikalische Legenden nicht nur zu ehren, sondern ihre Werke mit eigener künstlerischer Persönlichkeit weiterzutragen.

Siggi Schwarz - The Music of Santana

Fr. 31. Juli, 20.30 Uhr, Schloß Filseck, Uhingen

Sa. 1. August, 19 Uhr, Remspark, Schwäbisch Gmünd

19. September, 20 Uhr, Waldorfschule Heidenheim

Siggi Schwarz - A Tribute to Gary Moore, So. 6. Septermber, 16 Uhr, Brenzpark Heidenheim, Eintritt frei, alle Infos, Tickets & Termine: www.siggi-schwarz.de