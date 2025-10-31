Simon & Garfunkel aus dem Allgäu, 15.11.25

»Haben Simon und Garfunkel Töchter im Allgäu?« – mit diesem eingängigen Titel sorgte eine bekannte Zeitung für Aufsehen und verlieh dem Herzensprojekt der beiden Musikerinnen Inka Kuchler und Irene Schindele den letzten Feinschliff. Die beiden Lockenköpfe entführen ihr Publikum auf eine musikalische Zeitreise in die 60er und 70er Jahre, geprägt von zweistimmigem Gesang, akustischen Gitarren, harmonischer Mundharmonika und dem warmen Klang jener Ära. Mit ihrer authentischen Interpretation lassen sie die legendären Sounds vergangener Jahrzehnte wieder lebendig werden und schaffen eine Atmosphäre voller Nostalgie und Emotion. Ihre Musik erinnert an eine Welt, die so heute nicht mehr existiert, die aber in ihrer zeitlosen Schönheit immer noch tief in unseren Herzen lebt. Das Duo lädt ein, gemeinsam innezuhalten, zurückzublicken und die Magie einer Ära neu zu entdecken.

Vivid Curls, Sa. 15. November, 20 Uhr, Uditorium, Uhingen, www.uditorium.de