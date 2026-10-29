Simon Pearce macht den Alltag zur Comedy, 22.11.26

Comedy steckt im Alltag: Simon Pearce macht daraus einen ganzen Abend. Der Comedian, Schauspieler und Kabarettist nimmt das Publikum mit in die Höhen und Tiefen des ganz normalen Lebens. Familienalltag, Vatersein, Ehe und schräge Begegnungen liefern ihm den Stoff für pointierte Geschichten. Dabei verbindet Pearce Stand-up mit seinem schauspielerischen Talent: Er beobachtet, übertreibt, schlüpft in Rollen und macht selbst aus alltäglichen Stolperfallen unterhaltsame Bühnenszenen. Persönlich, charmant und mitunter tiefgründig bleibt sein Humor stets nah am echten Leben. Pearce zeigt, dass selbst im größten Alltagstrubel noch jede Menge Komik steckt.

Simon Pearce, So. 22. November, 18 Uhr, Arche, Dischingen, kultur-in-der-arche.de