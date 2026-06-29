Simon Will, 12.07.26

Simon Will zählt er zu den bekanntesten jungen Entertainment-Acts Deutschlands mit über 800.000 Abonnenten auf YouTube. Live verbindet er Pop und Pop-Punk zu einem energiegeladenen Sound zwischen Lautstärke, Ehrlichkeit und klarer Haltung. Seine Songs handeln von Freundschaft, Aufbruch und dem Drang, das Leben intensiv zu leben. Gemeinsam mit Band verwandelt Simon jedes Konzert in eine hochenergetische Show. Bei Tracks wie »Moshpit« oder »Dummgehen« entsteht sofort Bewegung in der Crowd, während Songs wie »Besser ohne Mich« oder »Einsam zu Zweit« für ruhige, emotionale Momente mit Gänsehaut sorgen.

Simon Will, So. 12. Juli, 18 Uhr, Kulturhaus Schwanen, Waiblingen, www.kulturhaus-schwanen.de