Sing dela Sing im Audi Forum Neckarsulm (25.9.26)

Nach der erfolgreichen Premiere kehrt Sing dela Sing am 25. September 2026 bereits zum zweiten Mal ins Audi Forum Neckarsulm zurück. Das erfolgreiche Mitsing-Format lädt zu einem Abend voller Musik, Emotionen und guter Laune ein.

Das Motto „Alle singen – all night long“ ist dabei Programm: Vom ersten Song bis zur letzten Note wird gemeinsam gesungen. Begleitet von drei erfahrenen Popmusik-Profis erlebt das Publikum eine musikalische Reise durch die größten Hits der Popgeschichte. Von legendären Klassikern bis zu modernen Chart-Erfolgen, von ABBA bis Avicii, von Peter Gabriel bis Peter Fox: Die Auswahl bietet jede Menge Wiedererkennungswert und lädt zum Mitsingen ein.

Die Liedtexte werden per Großbildprojektion eingeblendet, sodass alle sofort einsteigen können. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ob leidenschaftliche Chorsängerin, begeisterter Musikfan oder Gelegenheitssänger: Bei Sing dela Sing geht es nicht um Perfektion, sondern um die Freude am gemeinsamen Erlebnis. Innerhalb weniger Minuten wird aus vielen Einzelstimmen ein großer Chor.

Was 2016 als spontane Idee begann, hat sich zu einem der erfolgreichsten Crowd-Singing-Formate Deutschlands entwickelt. Regelmäßig ausverkaufte Veranstaltungen und Zehntausende begeisterte Mitsingende zeigen, wie groß die Begeisterung für das gemeinsame Singen ist. Das Format gastiert in zahlreichen Städten, war bereits Teil besonderer Symphonic-Ausgaben mit Orchestern und erreichte mit TV-Produktionen ein breites Publikum.

Sing dela Sing steht für Gemeinschaft, Lebensfreude und die verbindende Kraft der Musik. Für einen Abend werden aus Fremden Gleichgesinnte, aus Zuhörerinnen und Zuhörern aktive Mitgestalter und aus bekannten Songs unvergessliche Momente.

Besucher können sich auf einen mitreißenden Abend voller Lieblingslieder, Gänsehautmomente und guter Stimmung freuen – und werden Teil des größten Chors des Abends.

Das Mitmach-Konzert „Sing dela Sing“ beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19:30 Uhr. Tickets gibt es im Audi Forum Neckarsulm (07132 3170110) sowie online im Audi Ticketshop.

AUDI AG | Sing dela Sing im Audi Forum Neckarsulm

Fr. 25. September, 20 Uhr, Audi Forum Neckarsulm

www.audi.de/audi-forum-neckarsulm