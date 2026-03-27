Skerryvore: Schottische Musik voller Energie, 24.04.26

Der Sound von Skerryvore ist so atemberaubend wie die Insel Tiree im Westen Schottlands, von der die Bandmitglieder stammen. Ihr energiegeladener Trad Rock mit Fiddle, Akkordeon, Pipes, Flutes, Whistles, Gitarre und Bagpipe ist wie wilde Gischt, die gegen die Klippen anbrandet. Bass, Keyboards und Drums setzen funkige Akzente. Und auch die Schönheit der schottischen Highlands ist in ihrer Musik klar zu erkennen – verkörpert durch die wunderbare Stimme von Frontmann Alec Dalglish, der auch für die meisten Songs verantwortlich zeichnet. Bereits zum vierten Mal wurde Skerryvore bei den Scottish Music Awards Anfang Januar 2026 zum »Live Act of the Year« gekürt und in Glasgow haben sie die Etihad Arena mit 7.000 Plätzen ausverkauft.

Skerryvore, Fr. 24. April, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com