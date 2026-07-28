Slaughter to Prevail, 02.08.26

Slaughter to Prevail zählen zu den erfolgreichsten und kompromisslosesten Bands der modernen Deathcore-Szene. Mit ihrem brachialen Sound, markanten Bühnenmasken und der charismatischen Präsenz von Frontmann Alex Terrible hat sich die aus Russland stammende Band weltweit einen Namen gemacht. Songs wie »Demolisher« und »Baba Yaga« sowie das aktuelle Album »Grizzly« stehen für kompromisslose Härte und technische Präzision. Seit ihrer Gründung 2014 entwickelte sich die Band vom Geheimtipp zum internationalen Publikumsmagneten. Slaughter to Prevail begeistern mit explosiven Liveshows, eindrucksvollen Pyroeffekten und ihrer Bühnenenergie.

Slaughter to Prevail, So. 2. August, 19.30 Uhr, LKA Lohnghorn, Stuttgart, stuttgart-live.de