Smith & West in Mosbach (6.2.26)

Das Duo „Smith & West“ kennt die Songs der Beatles wahrscheinlich so gut wie kaum eine andere Band. Für dieses Engagement wurden sie im Frühjahr 2024 für zwei Konzerte in den Liverpooler „Cavern“-Club eingeladen – ein Ritterschlag! Seit Jahrzehnten spielen sie die Hits an ihren ganz persönlichen Beatles-Abenden und lassen dabei die Stationen der eigenen Bühnenkarriere Revue passieren.

Smith & West (Uli Schmid und Michael J. Westphal) erzählen dem Publikum von ihren musikalischen Anfängen zu Beginn der 1960er-Jahre in verschiedenen Hamburger Clubs, wo sie eine aufregende Zeit erleben. Allerdings: eine Begegnung mit der Liverpooler Band, die ebenfalls in Hamburg ihre ersten Schritt zur Weltkarriere macht, ergibt sich nie.

Und doch sind beide Bands enger miteinander verbunden, als das bekannt ist. Stück für Stück lüften „Smith & West“ im Laufe des über 30 Songs umfassenden, höchst unterhaltsamen und musikalischen Abends das Geheimnis. Ein Abend (nicht nur) für ausgewiesene Beatles-Fans!

Fr. 6. Februar, 20 Uhr, fideljo, Mosbach

www.fideljo.de