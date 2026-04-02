Sommer Festival auf Schloss Filseck

Auch im Sommer 2026 verwandelt sich Schloss Filseck wieder in einen lebendigen Treffpunkt für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber. Vom 24.07. bis 02.08. erwartet sie ein vielfältiges Festival mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern, besonderen Konzertformaten und unvergesslichen musikalischen Momenten in einzigartiger Atmosphäre.

Das vollständige Programm befindet sich derzeit in Planung und wird in Kürze veröffentlicht. Die Besucher dürfen sich schon jetzt auf inspirierende Abende, besondere Begegnungen und Musik, die berührt.

Sommerfestival 2026, Schloss Filseck, Uhingen, www.schloss-filseck.de