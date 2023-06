Sommer-Highlight mit vielen Stars in Weissach

Sommer-Highlight in Weissach

Der Parkplatz der Strudelbachhalle in Weissach verwandelt sich im Juli für sechs Tage zu einem Open Air Festivalgelände für bis zu 2000 Personen. Auf der großen Showbühne treten Stars aus verschiedensten Genres auf. Für die ganze Familie, groß und klein wird etwas geboten.

Am Freitag, den 21. Juli, eröffnet Michael Schulte das Festival. Er ist bekannt aus The Voice of Germany und spielte für Deutschland beim Eurovision Song Contest. Seine zahlreichen Nummer 1 Hits laufen in allen Radiostationen rauf und runter. Michael und seine Band sind eine absolute Bank, mitreißend, höchst unterhaltsam sowohl in den leisen Tönen wie in Uptempo-Nummern, die nach vorne treiben und kein Bein stillstehen lassen.

Samstags gastieren Paul Carrack und die frisch gebackenen Grammy Gewinner der SWR Big Band am Weissacher Dorf Sommer. Das Publikum darf sich auf fetten Big Band Sound und die kernige Stimme von Paul Carrack freuen. Mit Songs von ihrem neue Album feiern sie die wegweisende Ära der 50er-Jahre Musik und spannen damit den Bogen von Rythmn & Blues und Gospel über Country bis zum Jazz.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. Bei freiem Eintritt ist für alle etwas geboten. Der Tag startet mit einem Weisswurstfrühstück und Frühshoppen bei Blasmusik. Im Verlaufe des Tages präsentieren sich Vereine und Schulen auf der Bühne, abends spielt eine Coverband. Neben Hüpfburgen und Aktionen für Kinder, gibt es auch eine Tombola mit tollen Gewinnen.

Ganz andere Klänge erklingen am Montag 24. Juli im Weissacher Strudelbachtal. Pünktlich zum zehn-jährigen Jubiläum von Wolkenfrei verkündete Vanessa Mai das sensationelle Comeback ihrer musikalischen Anfänge. Auf ihrem neuen Album »Hotel Tropicana« begeistert der Schlager-Star mit Leichtigkeit und Lebensfreude. Sie sing Songs von Liebe, Freiheit und Sehnsucht, von großen Träumen und kleinen Ausbrüchen aus dem Alltag. Ausserdem stehen an diesem Schlagermontag die Schlager-Rock´n`Roller von Rebel Tell sowie die Ballermann-Ikone Tobee auf der Bühne. Ein Abend voller guter Laune ist vorprogrammiert.

Der wahre King des Entertaiment betritt am 25. Juli die Bretter die Weissach bedeuten. Helge Schneider präsentiert mit kompletter Bandbesatzung seine neue Schallplatte und bestimmt noch vieles mehr. Bei seiner neuesten Show »Der letzte Torero – Big L.A. Show« singt, tanzt, trommelt, trompetet, und xylophoniert sich Helge in die Herzen der vielen Menschen, die da kommen sollten eventuell.

Zum großen Abschluss des Festivals weht dann ein Wind von Fernsehluft durch Weissach, wenn Pietro Lombardi, bekannt als Sieger und Juror von DSDS die Bühne zum Beben bringt. Der Sunny-Boy ist einer der größten Pop Acts Deutschlands. Im Frühjahr 2022 absolvierte er seine bisher größte und erfolgreichste Live-Tour, die ihm unter anderen einen Sold Out Award der Lanxess Arena Köln einbrachte. Sommer, Sonne und jede Menge heißer Beachparty-Vibes sind das Lombardi Versprechen für einen grandiosen Konzertabend und sorgen für ein echtes Summer-Feeling.

Weissacher Dorf Sommer, Fr. 21. bis Mi. 26. Juli, Strudelbachhalle, Weissach,

alle Infos und Termine: pm-event.de/dorf-sommer

Das Programm

Fr. 21. Juli, 20 Uhr:

Michael Schulte

Sa. 22. Juli, 20 Uhr:

SWR Big Band & Paul Carrack

So. 23. Juli:

Familientag

Mo. 24. Juli, 18 Uhr:

Vanessa Mai, Tobee & Rebel Tell

Di. 25. Juli, 20 Uhr:

Helge Schneider

Mi. 26. Juli, 19 Uhr:

Pietro Lombardi