Sommer in der Stadt Künzelsau: Kelly und Dirk, 20.08.26

Ein lauer Sommerabend, entspannte Atmosphäre und handgemachte Musik erwarten die Besucherinnen und Besucher bei „Sommer in der Stadt“ am Donnerstag, 20. August. Von 17 bis 21 Uhr sind Kelly & Dirk in der Keltergasse zu Gast und sorgen mit ihrem abwechslungsreichen Programm für beste Unterhaltung.

Das Duo begeistert mit ausdrucksstarkem Gesang, harmonischem Zusammenspiel und einer vielseitigen Auswahl bekannter Songs. Mit viel Gefühl, musikalischem Können und ihrer sympathischen Bühnenpräsenz schaffen Kelly & Dirk eine besondere Nähe zum Publikum und verleihen jedem Auftritt eine persönliche Note. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen stimmungsvollen Sommerabend voller Musik und guter Laune freuen.

Lokale Gastronomiebetriebe sorgen mit Speisen und Getränken für das leibliche Wohl. Der Eintritt ist frei. Mit der Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“ schafft die Stadtverwaltung Künzelsau bereits seit sieben Jahren besondere Treffpunkte unter freiem Himmel. Sandflächen, Liegestühle sowie mediterrane Pflanzen laden zum Verweilen und Genießen ein.

Do. 20. August, 17 bis 21 Uhr, Keltergasse, Künzelsau, www.kuenzelsau.de