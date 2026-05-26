Sommer in der Stadt: Live-Musik in Künzelsau, 02.07. bis 03.09.26

Wenn die Tage länger werden, verwandelt sich die Künzelsauer Innenstadt wieder in eine lebendige Open-Air-Bühne: Die Konzertreihe »Sommer in der Stadt« bringt von Anfang Juli bis Anfang September jeden Donnerstag Live-Musik, Genuss und sommerliches Lebensgefühl mitten in das Herz der Stadt. Das Erfolgsformat läuft seit 2020 und lädt Gäste zum entspannten Verweilen ein. Palmen, Sandflächen und Liegestühle schaffen eine einzigartige Atmosphäre. Lokale Gastronomiebetriebe sorgen mit einem abwechslungsreichen Cateringangebot für das leibliche Wohl. »Sommer in der Stadt« ist die Konzertreihe für After-Work Treffen unter Kollegen, Freunden und allen, die laue Sommerabende mit Live-Musik genießen wollen. Alle Konzerte sind kostenlos und unter freiem Himmel.

Expand Foto: Dirk König

Den Auftakt macht am 2. Juli die Band »Lazy Monkeys« von 17 bis 21 Uhr am Unterer Markt. Die Lazy Monkeys überraschen sich immer wieder selbst, wenn es darum geht, welcher Song als nächstes ins Programm aufgenommen wird. Nach dem Motto »Ach Gott, jaaaaa, genau…« bekommt die von ihnen auserkorene Zielgruppe, die von den musikalisch gebildeten 20-Jährigen bis zu den gelenkig gebliebenen 70-Jährigen reicht, nicht unbekanntes, aber manchmal vergessenes Liedgut zur musikalischen Verköstigung dargeboten.

Weitere Termine der Konzertreihe sind am 9. Juli mit Spielzimmer am Alten Bahnhof, am 16. Juli mit Michael Breitschopf & Fabian Michel in der Keltergasse, am 23. Juli mit WildVivid am Oberen Bach, am 30. Juli mit Freddy Hrubesch am Unteren Markt, am 6. August mit Kurt Klawitter und die Mouschdpiloten in der Oberen Hauptstraße, am 13. August mit U´bedingt Blech am Alten Bahnhof, am 20. August mit Kelly & Dirk in der Keltergasse, am 27. August mit New Discovery im Biergarten sowie am 3. September mit Holm & Band am Oberen Bach.

Termine im Überblick

2. Juli: Lazy Monkeys, Unterer Markt

9. Juli: Spielzimmer, Alter Bahnhof

16. Juli: Michael Breitschopf & Fabian Michel, Keltergasse

23. Juli: WildVivid, Oberer Bach

30. Juli: Freddy Hrubesch, Unterer Markt

6. August: Kurt Klawitter und die Mouschdpiloten, Obere Hauptstraße

13. August: U´bedingt Blech, Alter Bahnhof

20. August: Kelly & Dirk, Keltergasse

27. August: New Discovery, Biergarten

3. September: Holm & Band, Oberer Bach

Sommer in der Stadt, Do. 2. Juli bis Do. 3. September, Künzelsau, www.kuenzelsau.de