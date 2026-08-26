Sommer in der Stadt mit Holm & Band, 03.09.26

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe »Sommer in der Stadt« erwartet die Besucherinnen und Besucher noch einmal ein ganz besonderer musikalischer Abend. Am 3. September verwandelt sich der Obere Bach von 17 bis 21 Uhr in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne. Mit Holm & Band tritt ein Trio auf, das für ehrliche, handgemachte Musik, große Spielfreude und besondere Momente sorgt. Holm & Band stehen für ehrliche, handgemachte Musik mit Herz und Leidenschaft. Das Trio begeistert mit mehrstimmigem Gesang, vielseitiger Instrumentierung und einer abwechslungsreichen Songauswahl – von Klassikern der 70er- und 80er-Jahre bis hin zu aktuellen Chart-Hits.

Do. 3. September, 17 Uhr, Oberer Bach, Künzelsau, www.kuenzelsau.de